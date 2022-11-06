СМИ: США просят Украину показать открытость к переговорам с Россией

Издание Washington Post со ссылкой на собственные источники пишет, что администрация президента Джо Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров показать открытость к переговорам с Россией и пересмотреть публичный отказ участвовать в мирных переговорах, если президент Владимир Путин не будет отстранен от власти.

Однако это делается не ради того, чтобы на самом деле подтолкнуть Украину к переговорам, говорят собеседники издания. Они называют это холодным расчетом, который поможет сохранить поддержку Киева со стороны других государств, сталкивающихся с опасениями своих избирателей по поводу того, что война в Украине растянется по много лет.

Ранее российские официальные лица не раз заявляли о готовности сесть за стол переговоров, но только на российских условиях. Киев в ответ говорил, что перемирие сыграет лишь на руку Москве, дав ей время для подготовки к новому наступлению. По словам украинских властей, только полное возвращение всех оккупированных Россией территорий может принести долгосрочный мир.

Как пишет издание, американские чиновники разделяют позицию Владимира Зеленского, но при этом признают, что запрет президента Украины на переговоры с Россией вызвал беспокойство в некоторых странах Европы, Африки и Латинской Америки, в которых особенно остро ощущается влияние войны из-за роста цен на продовольствие и топливо.

Кроме того, опасения по поводу затягивания конфликта есть и у стран, которые так и не решались поддержать возглавляемую США коалицию помощи Украине - либо из-за своих связей с Москвой, либо из-за нежелания встать в один ряд с Вашингтоном.

Например, ЮАР воздержалась на недавнем голосовании в ООН против аннексии Россией четырех украинских регионов, заявив, что вместо этого мир должен сосредоточиться на содействии прекращению огня и политическом урегулировании. Недавно избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва говорил, что Зеленский несет такую же ответственность за войну, как и Путин.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который старается поддерживать хорошие отношения с Москвой и Киевом, в прошлом месяце в разговоре с Зеленским предложил помощь в проведении мирных переговоров. Украинский лидер отказал ему, пишет WP.

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