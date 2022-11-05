Советник мэра: Россия прислала нового руководителя оккупированного Мариуполя

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Россия направила в город нового руководителя вместо местных коллаборантов Саблина и Иванова.

“Знакомьтесь. Новый де-факто гауляйтер Мариуполя Бердников Дмитрий. Россиянин из края оленеводов. Переведен с поста первого заместителя главы правительства республики Якутия. До этого был мэром Иркутска и Якутска”, - сообщил Андрющенко.

По словам Андрющенко, номинально градоначальником останется Константин Иващенко, назначенный оккупационными властями "мэром" Мариуполя ранее, но все решения будет принимать новый назначенец России, пишет советник.

"Причина "смены лидера" - внутриполитическая борьба. Наши источники сообщают, что реально озвученная в глаза Иващенко причина - сплошной провал подготовки к зимнему периоду и слишком большие масштабы хищения средств", – добавил Андрющенко.

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