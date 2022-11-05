Иран впервые признал поставки беспилотников России

Иран впервые признал поставки беспилотников России, но утверждает, что они были отправлены до начала войны в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Абдоллахиян заявил, что "небольшое количество" беспилотников было поставлено за несколько месяцев до начала российского вторжения в Украину.

Абдоллахиян добавил, что Тегеран "не останется равнодушным", если будет доказано, что Россия использовала иранские беспилотники в войне против Украины. По его словам, у Ирана и Украины есть договоренности о предъявлении таких доказательств.

В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны с Украиной. Власти Ирана неоднократно отрицали поставки России беспилотников.

Киев обвиняет Москву в использовании иранских беспилотников при атаке на гражданские объекты. Украинская сторона сообщала, что военнослужащим удалось сбить более 300 аппаратов иранского производства. Россия обвинения в использовании иранского оружия отвергает.

16 октября газета The Washington Post сообщила, что Иран согласился тайно поставить России не только беспилотники, но и баллистические ракеты класса "земля – земля".

21 октября пресс-секретарь Совета по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что небольшое число иранских военнослужащих находится в аннексированном Крыму, "непосредственно участвуя" в организации воздушных ударов беспилотниками по украинским гражданским объектам и объектам инфраструктуры.

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