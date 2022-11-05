Путин разрешил мобилизовать судимых за тяжкие преступления

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о мобилизации, отменяющие запрет на призыв на военную службу по мобилизации граждан с неснятой или непогашенной судимостью за большую часть тяжких преступлений. Отправлять на войну теперь будет можно недавно отсидевших за убийства, грабежи, разбой и наркоторговлю. Призыв по мобилизации при этом будет запрещен для осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также по "террористическим" и "экстремистским" статьям.

К категории тяжких Уголовный кодекс РФ относит преступления, за которые можно получить более пяти лет лишения свободы. В новой редакции статьи закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" вместо упоминания о тяжких преступлениях теперь содержится перечень статей УК РФ, с неснятой судимостью по которым призывать нельзя.

Основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин уже долгое время агитирует заключенных отправиться на войну в Украину. В подписанных Путиным поправка речь идет не о них, а о тех, кто уже находится на свободе, а ранее был осужден за тяжкое преступление.

Как уже писала "Би-би-си", запрет касается сотен тысяч людей — условно осужденных или освободившихся из колоний. Все они до погашения судимости должны оставаться под надзором властей в течение восьми-десяти лет, периодически отмечаться, не покидать место жительства и соблюдать различные ограничения.

Военкоматы с начала мобилизации, как сообщали правозащитники, уже проводили мобилизацию судимых за тяжкие преступления, нарушая таким образом запрет, который теперь отменяется.

Госдума, принимая закон, который сейчас подписал Путин, вместо полной отмены запрета сняла его частично. В законе теперь перечислены 28 статей УК РФ, судимость по которым до ее погашения останется препятствием для мобилизации. Однако большинство тяжких статей в случае вступления закона в силу не помешают призыву по мобилизации.

Кого решили на войну не отправлять



Согласно подписанному закону, призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Учитывая, что привлекать к участию в военных действиях несовершеннолетних российские законы запрещают, ограничение, видимо, призвано избежать проблем с поведением военных в отношении мирного населения.

Всего в главе УК РФ о преступлениях против половой неприкосновенности есть только одна статья, касающаяся только детей — о добровольных сексуальных действиях с лицами младше 16 лет. Еще четыре — об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, понуждении к ним и развратных действиях — касаются потерпевших любого возраста. Украинские власти обвиняли российских военных в изнасилованиях. Госдума не стала сохранять запрет на мобилизацию судимых за преступления на сексуальной почве.

Безусловным препятствием для мобилизации остается неснятая и непогашенная судимость еще по 22 статьям УК РФ. Это статьи о преступлениях, связанных с террористическими и экстремистскими действиями, а также о госизмене, шпионаже, конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятелям, захвате власти и вооруженном мятеже.

Кроме того, отправлять на войну нельзя будет судимых за захват заложников, организацию или участие в незаконных вооруженных формированиях, участие в вооруженных конфликтах и военных действиях в целях, противоречащих интересам России. Запрет останется и для тех, у кого есть непогашенная судимость за угон самолета или поезда, а также незаконное обращение с ядерными материалами.

Кого разрешили мобилизовать



Все остальные тяжкие статьи — в том числе "массовая статья" 228 УК РФ о сбыте наркотиков в крупном размере — мобилизовать судимых после вступления поправки в силу больше не помешают. Можно будет мобилизовать и судимых по статьям о незаконном приобретении, сбыте, перемещении и хранении взрывчатки и оружия.

Разрешается теперь отправлять на войну также недавно освободившихся убийц, грабителей, осужденных за разбой и крупные хищения, за возбуждение ненависти и вражды, унижение человеческого достоинства (такие преступления считаются тяжкими, если совершены с применением насилия или группой).

Будут выведены из-под запрета и судимые за тяжкие преступления против военной службы в период мобилизации — например, дезертирство и неисполнение приказа. Это означает, что отказавшихся воевать после отбытия наказания или в случае условного осуждения смогут снова отправить на войну.

"Власти планируют продолжить мобилизацию"



С момента начала мобилизации людей с судимостью уже стали вызывать в уголовно-исполнительную инспекцию, где они находятся под надзором и должны отмечаться до погашения судимости. Им вручали повестки, утверждал телеграм-канал коалиции юристов и экспертов правозащитных организаций "Призыв к совести".

"Принятие поправки о легализации такого призыва означает, что власти планируют продолжить мобилизацию, — говорил "Би-би-си" представитель коалиции. — Сейчас всех успокаивают, что мобилизационное задание выполнено, но принятый законопроект показывает, что это не так и мобилизацию собираются продолжать".

"Люди с судимостью находятся в уязвимом положении, — считают в "Призыве к совести". — Они понимают, что правоохранительным органам не составит труда "повесить" на них нераскрытую кражу или подбросить наркотики".

"И этот способ давления под угрозой повторного привлечения к уголовной ответственности может быть использован, чтобы заставлять людей идти на войну", — опасаются правозащитники.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!