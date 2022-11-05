Медведев дал новое объяснение войны: борьба с Сатаной. Что с ним происходит?

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который с первых дней российского вторжения в Украину перешел на крайне грубую риторику, утром 4 ноября, когда в России отмечают День народного единства, снова привлек к себе внимание, заявив о сражении с Сатаной. В начале войны президент России Владимир Путин объяснял войну "демилитаризаций" и "денацификацией", после военных неудач эти, похоже, цели ушли в прошлое. И Медведев ищет новые формулировки. Но чем он "громче неистовствует", тем "более жалкое впечатление производит", комментирует его новое заявление политолог.

"Есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную"

Медведев, отвечая на вопрос, "за что мы воюем", назвал целью войны России против Украины остановить Сатану и предупредил, что у Москвы есть возможность "отправить всех врагов в геенну огненную", отмечает главную мысль его выступления агентство Рейтер.

Новый пост Медведева вызвал бурную реакцию в российских соцсетях, где делятся некомплиментарными предположениями о том, с чем может быть связана активность бывшего президента России.

Российское вторжение в Украину унесло жизни десятков тысяч человек и спровоцировало крупнейшую конфронтацию с Западом со времен кубинского ракетного кризиса 1962 года, когда сверхдержавы были ближе всего к ядерной войне, напоминает Рейтер.

Медведев, который на посту президента в 2008-2012 годах считался либеральным модернизатором, заявил, что Москва борется с "безумными нацистами-наркоманами" (подтверждений своим словами он не приводит), которых поддерживают "обыватели из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной".

Стиль высказываний Медведева радикализуется с ходом войны. Некоторые комментаторы предполагают, что Медведев стал близок по высказываниям к таким антизападным радикально настроенным имперцам, как, например, публицист Александрв Проханов. "Маска, Александр Андреевич Проханов, я тебя знаю", — написал признанный "иноагентом" бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Украина и Запад неоднократно отвергали утверждения президента Владимира Путина о том, что Украиной правят фашисты, преследующие русскоязычных. Они называют войну жестокой попыткой захватить украинские земли.

В послании, посвященном Дню народного единства России, Медведев написал, что задача России состоит в том, чтобы "остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или иблис".

Медведев также сообщил, что "оружие бывает разное". "У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача", — написал он, используя библейский термин, который означает ад.

Несмотря на такой выбор лексики, говорить о каких-то богословских основаниях такого взгляда на существующий конфликт не приходится, сказал Би-би-си филолог Андрей Десницкий: "И в христианстве, и в исламе, и в иудаизме (если, конечно, не брать сектантов и фанатиков) борьба с сатаной или иблисом понимается как духовное противостояние каждого человека выпадающим ему искушениям, а не как битву различных политических систем. Причина, по которой Медведев перешел на этот язык, видимо, одна: рациональные аргументы закончились".

"Медведева за крутого пацана не держат"



Этими заявлениями Медведев разговаривает не только с народом, который пытается сплотить, но и с другими частями властной элиты, считает политолог Дмитрий Орешкин.

"Это человек, который когда-то говорил, что "свобода лучше, чем несвобода", а дальше, чтобы сохранить свой статус, согласился уступить президентский пост, сейчас пытается объяснить новым силовикам свою полезность для той системы, которую строит условная "партия войны", — сказал Орешкин Би-би-си. — Просто потому, что боится остаться один, без поддержки, без власти. Ему важно любой ценой удержаться в обойме, потому что на самом деле он маленький и слабый".

Орешкин считает, что главные сторонники войны, такие как Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин, "Медведева за крутого пацана не держат". "Чем Медведев громче неистовствует, тем более жалкое впечатление производит", — резюмировал эксперт.

С началом войны риторика Медведева становилась все более жесткой, хотя его взгляды иногда перекликаются с мыслями представителей высших эшелонов кремлевской элиты, констатирует Рейтер.

Оружием же сатаны, по словам Медведева, стала "затейливая ложь". "А наше оружие — правда. Именно поэтому наше дело правое. Именно поэтому победа будет за нами! С праздником!" — подытожил он.

Объявляя о начале вторжения, Владимир Путин употреблял такие термины, как "демилитаризация" и "денацификация". Он постоянно утверждает, что России якобы грозила опасность со стороны Запада, который использует Украину как свой полигон. Запад и Украина называют это ложным предлогом: Путин совершил немотивированную агрессию. Теперь, чтобы оправдать ее, соратник Путина Медведев заговорил о Сатане.

Сатаной ранее называли США — например, такие деятели, как духовный лидер иранской революции 1979 года аятолла Хомейни и основатель террористической организации "Аль-Каида" и вдохновитель нападений на США 11 сентября 2001 года Усама бин Ладен.

Медведев в ноябре



Предыдущий всплеск внимания к "творчеству" Медведева в телеграм-канале был в начале июня, когда он решил объяснить, зачем использует такие выражения.

"Меня часто спрашивают, почему мои посты в "Телеграм" такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", — писал тогда зампред Совбеза России.

Риторика бывшего президента России усилилась осенью на фоне военных неудач в Украине. Два дня назад он повторил свою мысль о возможной отмене моратория на смертную казнь. Поводом стали сообщения о том, что в Башкирии арестовали четырех студентов, обвиняемых в организации террористического акта. По версии следствия, они как минимум пять раз пытались повредить электротехническое оборудование на железной дороге, выступая против войны.

"Во время Великой Отечественной войны с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался. Приговор таким негодяям был один — расстрел без суда и следствия", — написал Медведев и предположил, что "в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен".

С Медведевым не согласились даже представители власти — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этого заявил, что в Кремле не обсуждают возможность отмены моратория на смертную казнь, а сенатор Андрей Клишас заявил: "Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен". Мораторий на смертную казнь в России был введен в апреле 1997 года.

1 ноября Медведев угрожал применением ядерного оружия. Он рассуждал о том, что если Украина освободит оккупированные и затем аннексированные территории, то это будет означать "отторжение их от России". Зампред Совбеза России считает, что это может стать основанием для применения одного из пунктов военной доктрины РФ, позволяющей применить ядерное оружие, когда под угрозу поставлено "само существование государства".

На телеграм-канал Дмитрия Медведева подписаны больше 900 тысяч человек. После 11 утра по Москве его пост с "простыми вопросами в День народного единства" прочитали больше 800 тысяч читателей.

Медведев занял пост зампреда Совбеза России в январе 2020 года, неожиданно уступив кресло премьера Михаилу Мишустину. Этот пост был создан специально для него. Телеграм-канал он завел вскоре после начала российского вторжения в Украину.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!