Байден пообещал освободить Иран

Президент США Джо Байден заявил, что США в скором времени "освободят Иран", добавив также, что жители этой страны "освободят сами себя".

Глава Белого дома выступал в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии.

"Не беспокойтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободят сами себя", - сказал Байден.

Президент не привел подробностей.

В Иране уже больше месяца не утихают волнения после похорон 22-летней Махсы Амини, погибшей 16 сентября. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!