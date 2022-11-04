В Москве на выставке ритуальных услуг прошел конкурс по одеванию "покойников" на время

На международной выставке ритуальных услуг «Некрополь-2022» в Москве прошел конкурс по одеванию манекенов-покойников на скорость. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

В соревновании участвовали девять команд от разных похоронных агентств. Они состязались в скорости и качестве подготовки «покойных» к похоронам. В течение ограниченного времени представители агентств должны были одеть и накрасить манекены.

Помимо этого, на выставке провели конкурс на лучшего ведущего похорон.

Гости выставки также могли сфотографироваться в кресле-гробе, а также сфотографироваться с ростовой куклой в виде гроба.

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