В соревновании участвовали девять команд от разных похоронных агентств. Они состязались в скорости и качестве подготовки «покойных» к похоронам. В течение ограниченного времени представители агентств должны были одеть и накрасить манекены.
Помимо этого, на выставке провели конкурс на лучшего ведущего похорон.
Гости выставки также могли сфотографироваться в кресле-гробе, а также сфотографироваться с ростовой куклой в виде гроба.
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