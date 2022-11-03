Президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в саммите G20, который пройдет в ноябре в Индонезии, если там будет президент РФ Владимир Путин.

На брифинге в Киеве Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что не следит за участием других членов "двадцатки" : "Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать".

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Глава государства добавил, что Украина готовится к предстоящему саммиту.
Он напомнил, что сегодня обсудил с президентом Индонезии подготовку к саммиту.

"В любом случае, мы сегодня снова были приглашены. Еще посмотрим, несколько дней осталось", - уточнил Зеленский.

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