В Пакистане открыли огонь во время акции протеста: ранен бывший премьер страны Имран Хан

Во время протестной акции в Пакистане неизвестный выстрелил и ранил в ногу бывшего премьер-министра Имрана Хана. Об этом сообщает Reuters.

Политик госпитализирован, его состояние стабильно. Стрелка задержали.

Акция протеста прошла в городе Вазирабаде провинции Пенджаб. Участники марша во главе с Ханом требовали досрочных выборов. Протестующие планируют дойти до столицы страны Исламабада к 11 ноября.

The Daily Times пишет, что в результате стрельбы погиб один человек, пострадали еще восемь, в том числе члены партии «Техрик-и-Инсаф» («Движение за справедливость»).

Нынешний премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил действия нападавшего и поручил МВД разобраться в произошедшем.

Имран Хан занимал должность премьер-министра Пакистана с 2018-го до апреля 2022 года. Парламент вынес ему вотум недоверия. Главу правительства обвинили в коррупции и неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране.

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