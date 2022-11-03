Украинская IТ-армия получила доступ к сетям центрального банка РФ

Украинские специалисты публикуют для общественности первые 27 тысяч файлов, с которыми уже можно ознакомиться.

Украинская "IТ-армия" получила доступ к сетям центрального банка Российской Федерации.

Они "имеют много интересного" о персонале, специализированных автоматизированных банковских системах, их исходных файлах, принципах их взаимодействия, системах криптографической защиты информации (КЗИ) и других материалах, циркулирующих в сетях Центробанка РФ, говорится в Telegram-канале IT ARMY of Ukraine.

Отмечается, что эти данные уже анализируются украинскими специалистами.

"Если ЦБ не может обеспечить собственную киберзащиту, то как он сможет защитить стабильность рубля? Сейчас мы публикуем для общественности первые 27 тыс. файлов, с которыми вы можете ознакомиться, проанализировать, сделать соответствующие выводы и совершить определенные действия!" - говорится в сообщении.

Что такое украинская IT-армия

Это сообщество IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве.

В состав IТ-армии входят более 200 тысяч волонтеров. Она объединила как украинских, так и иностранных профессионалов.

19 сентября они взломали сайт группы Вагнера, которая вербует российских заключенных для войны в Украине.

А 7 октября украинская IT-армия "поздравила" президента Российской Федерации Владимира Путина с "его последним днем рождения".

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