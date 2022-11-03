В Витебске задержали двух граждан Латвии. Их подозревают в телефонном мошенничестве

В течение суток в Витебске телефонные мошенники обманули несколько пенсионеров по известной схеме «ваш родственник попал в ДТП, нужны деньги, чтобы замять дело». В милиции заявили о задержании двух подозреваемых — оба граждане Латвии, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Вечером 31 октября и днем 1 ноября в милицию обратились несколько пенсионеров Витебска в возрасте от 73 до 87 лет. Они рассказали, что стали жертвами телефонных мошенников. Всем им поступили звонки от якобы родственников попавших в ДТП и нуждающихся в финансовой помощи. Пожилые люди передали более 20 тысяч рублей.

В милиции заявили, что установили личность курьера, который забирал сбережения у пенсионеров.

«Мошенником оказался 34-летний житель Риги. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом у себя на родине. Подозреваемый был задержан во время визита на очередной адрес, где должен был забрать деньги. Более того, вскоре оперативники вышли на еще одного сотрудника криминального колл-центра. Он также прибыл в Беларусь из Латвии и следил за работой курьера. 22-летний житель Даугавпилсского района также был задержан», — рассказали в правоохранительных органах Беларуси.

В отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело за мошенничество.

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