ISW: Путин с его призывами к конкуренции в военной промышленности оторван от реальности

"Президент России Владимир Путин с его призывами обеспечить конкурентоспособную военную промышленность оторван от реальности в виде [разорванных] цепочек поставок в России и проблем военной промышленной базы", - считает американский Институт изучения войны (ISW).

В среду Путин на совещании новосозданного Координационного комитета по снабжению Вооруженных сил России призвал обеспечить "активную конкуренцию производителей и разработчиков" оружия, военной техники и экипировки.

ISW напоминает по этому поводу, что Россия покупает дроны и, возможно, баллистические ракеты у Ирана, а также, как утверждает американская разведка, закупила артиллерийские снаряды у Северной Кореи (все три страны уверяют, что ничего такого не было).

"Зависимость России в части важнейших видов вооружения от стран, находящихся в изоляции и под тяжелыми санкциями, не согласуется с требованием Путина, чтобы российская военная промышленность в ближайшей перспективе стала высококонкурентной и начала удовлетворять нужды российских Вооруженных сил", - замечают аналитики ISW.

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