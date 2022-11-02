На парламентских выборах в Дании лидируют социал-демократы

С учетом мандатов Фарерских островов и Гренландии, традиционно достающихся левому лагерю, блок социал-демократов премьер-министра Метте Фредериксен получает большинство в парламенте Дании.

По итогам досрочных парламентских выборов в Дании левый блок премьер-министра Метте Фредериксен набирает достаточное количество голосов, чтобы получить большинство в фолькетинге (однопалатном парламенте) и сформировать правительственную коалицию. По предварительным официальным результатам, опубликованным в ночь на среду, 2 ноября, наибольшей поддержкой избирателей — 27,5% голосов — заручилась Социал-демократическая партия премьера Метте Фредериксен.

На большинство мандатов в Дании претендует "красный блок" левых



"Красный блок" левых, к которому относится в том числе и это политическое объединение, тем самым набирает 48,1% голосов и может рассчитывать на 90 мандатов в парламенте из 179. С учетом одного мандата Фарерских островов и двух мандатов Гренландии, традиционно достающихся левому лагерю, левый блок получает большинство, необходимое для формирования правительства.

Получившему 41,6% "синему блоку", который состоит из либералов, консерваторов и правопопулистов, могут достаться 72 мандата, следует из предварительных результатов. За места в однопалатном парламенте боролись кандидаты от 14 партий.

Метте Фредериксен поблагодарила датчан, назвав результаты голосования свидетельством их доверия. "Я знаю, что некоторые из вас при этом имели сомнения", — заявила она, пояснив, что страна за многие годы привыкла к прогрессу, но сейчас сталкивается с проблемами — войной в Европе, дефицитом энергоносителей, инфляцией и вызовами, связанными с изменением климата.

Премьер попросит королеву Дании принять отставку правительства



После первых подсчетов голосов вечером после закрытия избирательных участков сообщалось, что ни один из двух блоков не получает большинство в парламент, на протяжении нескольких часов не было ясно, что левый блок набирает необходимые 90 мандатов. Премьер-министр в ночь на 2 ноября заявила, что попросит королеву Маргрете II принять отставку правительства, чтобы сформировать новый кабинет, который будет иметь более широкую поддержку. "Понятно, что за правительством в его нынешнем виде больше нет большинства. Поэтому завтра я подам прошение об отставке правительства королеве", — сказала Фредериксен. Она добавила, что намерена провести встречи с другими партиями, чтобы обсудить формирование нового кабинета.

Предвыборная кампания в Дании была сосредоточена главным образом на внутренних темах, в частности — на борьбе с высокой инфляцией и ситуации вокруг резко возросших цен на энергоносители. Социал-демократ Метте Фредериксен, возглавившая в 2019 году правительство меньшинства, теперь стремится к созданию правительства, выходящего за рамки традиционных политических блоков.

Ввиду войны в Украине, энергетического кризиса и прочих глобальных проблем она считает необходимым сотрудничество партий широкого политического спектра. В таком альянсе отказывается участвовать правоцентристский блок, состоящий из шести партий и возглавляемый лидером либерально-консервативной партии "Венстре" Якобом Эллеманном-Енсеном. С учетом предварительных результатов выборов вопрос о том, сможет ли Метте Фредериксен оставаться премьером Дании, пока остается открытым.

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