"Каждый из нас считает себя виноватым". Как россияне семьями уходят на войну

После объявления Путиным мобилизации в России на войну вслед за сыновьями порой стали отправляться и их отцы. Подконтрольные Кремлю медиа в какой-то момент даже пытались раскручивать тезис о непобедимости такой армии. Но после того, как либо отец, либо сын, либо оба члена такой семьи возвращались домой ранеными или гибли в Украине, прокремлевские СМИ поднимать эту тему перестали.

"Когда сыну пришла повестка в ходе частичной мобилизации, отец, даже не обращаясь в военкомат, сразу поехал с ним на сборный пункт в Камышине, где заявил, что хочет участвовать в специальной военной операции добровольцем. Конечно, ему с таким опытом боевой подготовки и владения оружием не смогли отказать, да и возраст вполне еще подходящий — 45 лет. Служить будут вместе, прикроют друг друга, помогут, поддержат. Возвращайтесь скорее с победой!" — так 3 октября рассказывала читателям газета "Уезд. Вести Камышинского района" об отправке на фронт Алексея и Василия Калианиди. На войну отец и сын отправились из Петрова Вала — небольшого городка в Волгоградской области неподалеку от Камышина.

В январе 2021 года Алексея призывали на срочную службу. Перед отправкой в военкомат отец лично побрил сына, а его мама потом отсчитывала месяцы и дни до его возвращения домой. Когда Алексей, отслужив, вернулся в Петров Вал в начале 2022 года, он решил пойти учиться на машиниста, планировал связать жизнь с железной дорогой, как и его отец, который работает в ВО ВЖТ — ведомственной (военизированной) охране железнодорожного транспорта.

Калианиди-старший — ветеран боевых действий в Чечне, так что когда сына мобилизовали, решил отправиться на войну вместе с ним. Алексей же после объявления мобилизации и получения повестки успел перед отправкой на фронт жениться 24 сентября.

"В глаза-то смотреть тяжело"



Но воевали отец и сын вместе совсем недолго. Уже 21 октября в той же газете "Уезд" вышла новая статья: "И плакали небеса, не смывавшие своими струями слез, которые катились по щекам детей, подростков, седых мужчин, совсем молодых женщин и всех-всех, кто пришел проводить в последний путь земляка — двадцатилетнего петроввальца Алексея Калианиди".

Василия Калианиди на похоронах сына не было. С ранениями он находится на лечении в московском военном госпитале имени Бурденко.

"Вы понимаете, мне для начала у него нужно спросить разрешение, сможет ли он с вами общаться или не сможет. Очень тяжело, — сказала Би-би-си Елена Калианиди на вопрос, готов ли будет ее муж поговорить с журналистом о поездке на фронт. — Нам вообще даже друг другу в глаза-то смотреть тяжело, каждый из нас считает себя виноватым, что мы не смогли как-то повернуть все в другую сторону. Я не знаю, как правильно выразиться, но поймите, как тяжело терять ребенка. Слишком свежая рана, чтобы говорить на эту тему".

История семьи Калианиди для России не уникальна. С начала российского вторжения в Украину уже несколько раз случалось, когда близкие родственники из одной семьи гибли или получали ранения на фронтах.

Отца похоронили рядом с сыном



4 октября в Дзержинск пришла новость о гибели военнослужащего из этого города Кирилла Лядова. "Наш близкий друг семьи, боевой товарищ, очень добрый и открытый человек, ему было всего 23 года, — написала подруга погибшего военного. — Самый позитивный и для многих незаменимый человек, всегда был готов прийти на помощь, поддержать. Погиб при попадании артиллерийского снаряда в колонну".

Отца Кирилла Лядова — Романа — похоронили там же, в Дзержинске, в конце августа. За плечами у мужчины были обе чеченские кампании, на восток Украины он отправился сначала как волонтер и развозил гуманитарную помощь от нижегородского отделения ОНФ, а затем поступил на службу в чеченский полк "Ахмат". Провоевал два месяца и погиб в результате минометного обстрела.

"Не смог остаться папа дома, когда сына полгода даже в отпуск не отпускали", — сказала Би-би-си вдова Романа Лядова. От дальнейшего разговора она отказалась: "Мы поговорили между собой… Семья против. Трагичности это не убавит. Только лишний раз посторонние языки размусоливать будут наше горе".

В конце мая в Коми похоронили братьев Лоскутовых, которые служили в одной части и погибли в одном бою. Похороны военнослужащих посетил губернатор Владимир Уйба, который рассказал, что Филипп и Александр Лоскутовы служили пулеметчиками, а 13 мая попали под обстрел, из которого не смогли выбраться.

"Они погибли за нас с вами, за наших детей, за наших внуков. Погибли за свободную и независимую Россию. За свободную и независимую жизнь наших братьев в Малороссии, на территории Украины", — сказал глава региона собравшимся.

Погибли в первый день войны



Братья Василий и Александр Муреньких из Краснодарского края погибли в первый же день войны, 24 февраля.

У старшего из братьев, Василия, остались жена и двое сыновей. У младшего — супруга и дочь, которая родилась за несколько дней до гибели отца, так что он ее ни разу в жизни не видел.

Вице-губернатор края Александр Власов, посетивший похороны братьев в селе Братсковское Кореновского района, сказал их матери такие слова: "Вам огромное спасибо и низкий поклон за то, что вырастили настоящих защитников нашей родины. Которые до конца исполнили свой воинский долг по защите нашей родины и истреблению нацистской гадости".

После начала мобилизации близкие к Кремлю СМИ какое-то время рассказывали истории отцов, которые уходят на фронт вслед за сыновьями, пытаясь таким образом продемонстрировать всенародную поддержку войны и проводимой в стране мобилизации.

"Отец с сыном отправятся воевать на одной БМП"; "В Узловой, Тульской области, парню вручили повестку, его отец МЧСовец пошел вслед за сыном. Гордость за таких отцов!"; "У нас тоже друг моего отца ушел за сыном. Они в одной роте. Работали оба в нефтегазовой компании. Он занимал руководящую должность. Теперь каждый вечер в нашей семье заканчивается сводкой от их жены и мамы. Гордимся ими и ждем домой. Сейчас в армии интересный контингент — инженеры по профессии, я думаю, они принесут особую пользу и скоро мы победим!" — такие истории, например, публиковал сотрудник "Комсомольской правды" Александр Коц.

После того как стало ясно, что мобилизация у населения крайне непопулярна, а с фронта начали приходить новости о гибели первых мобилизованных, публикация подобных историй о героических отцах, уходящих на войну, сошла на нет.

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