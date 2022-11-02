Зеленский: ставка России на зиму — вызов всей Европе

Россия в свете массированных ударов по энергообъектам делает ставку на грозящие Украине трудности в предстоящую зиму, заявил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Этот вызов должен рассматриваться именно как вызов всей Европе", — подчеркнул он. По мнению Зеленского, Москва будет представлять любые зимние трудности Украины "как доказательство несостоятельности объединенной Европы".

Во Франции в декабре пройдет конференция по вопросам поддержки Украины в зимний период, добавил глава украинского государства, объяснив, что договорился об этом в ходе телефонной беседы с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

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