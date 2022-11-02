Расследование RISE Moldova и "Досье": ФСБ России пытается оказать влияние на политическую жизнь Молдовы каким образом и через кого?

В среду, 26 октября Министерство финансов США включило в санкционный список девять физических лиц, среди которых оказались и трое российских политических консультантов, чьи имена обнародованы редакциями RISE Moldova и Центра «Досье» еще в 2020 году в международном журналистском расследовании Kremlinovici, передает IPN.

В комментарии IPN соавтор расследования Kremlinovici, редактор русскоязычного отдела RISE Владимир Тхорик уточнил, что «в обосновании санкций американские власти верифицируют личности обнародованной нами группы россиян, которых зовут Юрий Гудилин, Ольга Грак и Леонид Гонин».

«Минфин США утверждая, что санкции введены за попытку этой группы россиян «влиять на исход выборов в Молдове» подтвердили собранные нами доказательства, что это политические консультанты, которых молдавская прокуратура не замечает до сих пор. Еще что они встречались с многочисленной группой депутатов-социалистов. И также важно утверждение, что среди приезжавших на выборы в Молдову россиян есть и люди с опытом работы в ФСБ», — рассказал Тхорик и уточнил, что политтехнологов включили в список также по причине того, что они «ассоциированы Чайке».

«В мотивировочной части власти США поясняют, что Игорь Чайка является сыном Юрия Чайки, члена Совета безопасности России, а потому «использовал связи и влияние своего отца, чтобы накопить и защитить свою бизнес-империю». Свои деньги и связи Чайка, по данным американцев, использовал и для влияния на молдавскую политику, в частности «выступил посредником в союзе между сторонниками Илана Шора и Партией социалистов Молдовы (ПСРМ), которую представлял Игорь Додон»», — сказал журналист-расследователь.

«Я бы обратил внимание и на выводы США, что Кремль и связанные с ним молдавские политики используют «компании Чайки как прикрытие для перекачки денег сотрудничающим с ним политическим партиям Молдовы», а «некоторые из этих незаконных средств кампании были предназначены для взяток и мошенничества на выборах [в Молдове]». Эти выводы косвенно подтверждают и другие факты финансирования прокремлевскими бизнесменами молдавских пособников страны-агрессора, которые мы совместно с Центром «Досье» опубликуем в ближайшее время», анонсировал новое международное расследование редактор русскоязычного отдела RISE Moldova.

По мнению Владимира Тхорика, «санкции США дают Молдове возможность ловить некоторых молдавских коррупционеров, как пособников Кремля, по всему миру».

В пресс-релизе Минфина США поясняется, что санкции вводятся и в отношении фирм, принадлежащих Чайке: ООО «Аква Солид», ООО «Экогрупп», ООО «Инжиниринг.рф», ООО «Иновации Света». ООО «Экогрупп» владеет ООО «Хартия», которому, в свою очередь, принадлежат «Проект-Экология», ООО «Регион-Комфорт» и ООО «Межмуниципальное автотранспортное предприятие». Также, под санкции попал и россиянин Иван Александрович Заворотный, гражданин России, которого власти США называют сотрудником Чайки и который входит в совет директоров многих компаний Чайки. В релизе упоминаются и ООО «Агро-Регион» и ООО «Золотой век», принадлежащие Заворотному.

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