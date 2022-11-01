Чего ждать Украине, если республиканцы получат большинство в Конгрессе США?

Вероятность перехода как минимум одной из палат Конгресса США в руки Республиканской партии, в которой сейчас сильны изоляционистские настроения, не на шутку беспокоит как Киев, так и и американских сторонников Украины.

8 ноября в США состоятся промежуточные выборы, которые в последние десятилетия почти всегда приносят успех оппозиционной партии. В данный момент в оппозиции находятся республиканцы, успех которым сулит не только эта закономерность, но и все опросы. Неясны пока лишь его масштабы. Оппозиция почти наверняка получит большинство в Палате представителей, а ее шансы выйти в дамки и в Сенате США, до недавнего времени скромные, согласно опросам, на финишной прямой заметно увеличились.

По традиции республиканцы в США обозначаются красным цветом (тогда как демократы — синим), и политологи не исключают, что на следующей неделе на Америку накатит "красный вал". Он обретет материальную силу 1 января 2023 года, когда новый состав Конгресса приступит к работе.

Ожидая, что заручиться помощью для Украины при новом раскладе будет сложнее, ее сторонники планируют внести в декабре законопроект о значительном новом транше этой помощи в надежде, что нынешний Конгресс примет его до истечения своих полномочий. Перспективы этой инициативы пока неясны, но она регулярно упоминается в СМИ.

Пресса США начала бить набат по поводу изоляционистской тенденции в рядах республиканцев еще в мае, когда Конгресс принял закон об исполинском пакете военной и экономической помощи Украине на сумму 40 млрд долларов (40,35 млрд евро). "За" проголосовали все демократы и большинство республиканцев в Палате представителей, но 57 республиканцев высказались "против".

"За" были 139 республиканцев, но СМИ ухватились за цифру 57 и подняли тревогу по поводу роста изоляционистских настроений в стане оппозиции, тем более что их выразители активно пропагандировали свои возражения против помощи Украине, которую, как любит указывать их лагерь, средний американец "не найдет на карте".

По мере приближения ноябрьских выборов тема помощи Украине все больше фигурировала в предвыборной кампании демократов, благо в США проживает более миллиона украинцев, которые потянулись за океан на заработки еще при Российской империи.

Кто грозит отказать Киеву в помощи?



18 октября в Washington Post появился заголовок "Маккарти дает понять, что под началом Республиканской партии Палата представителей, похоже, будет выступать против помощи Украине".

Имелся в виду глава республиканского меньшинства Кевин Маккарти, который в случае благоприятного для своей партии исхода выборов сделается спикером Палаты представителей, сменив демократку Нэнси Пелоси. Столичная газета напомнила, что с начала российского вторжения в Украину Конгресс США ассигновал миллиарды долларов на военную и гуманитарную помощь Киеву, и истолковала слова Маккарти как "сигнал, что при господстве республиканцев в палате этого больше не будет".

Пока что Маккарти представляет в Палате представителей лишь меньшинство, но это пока что (Фото: Getty Images)

Буквально Маккарти сказал: "Я думаю, люди будут переживать экономический спад и не станут выписывать Украине чек без обозначения суммы. Просто не станут".

"Есть другие вещи, которые [администрация Байдена] не делает в нашей стране, — объяснил политик. — Она не занимается границей, и люди будут это учитывать. Украина важна, но в то же время она — не единственное, чем они занимаются, и чека без обозначения суммы больше не будет".

Один из главных доводов оппозиции против помощи Украине гласит, что США должны сперва озаботиться защитой собственной границы, которую, как утверждала на минувшей неделе некоммерческая антииммиграционная организация "Федерация за американскую иммиграционную реформу" (FAIR), с начала работы администрации Байдена незаконно пересекли примерно 5,5 млн мигрантов.

Противники помощи Украине, составившей при Байдене более 60 млрд долларов (60,5 млрд евро), напоминают, что государственная задолженность США выросла сейчас примерно до 30 триллионов, и требуют, чтобы Киев более скрупулезно отчитывался о том, как используются американские деньги и оружие, общая стоимость поставок которого превышает на данный момент 18,2 млрд долларов (18,36 млрд евро). Именно это требование выдвигали 57 республиканцев в Палате представителей и 11 сенаторов, голосовавших в мае против пакета помощи Киеву.

Республиканец Митч Макконнелл и его сторонники горой стоят за помощь Украине (Фото: Getty Images)

Пока большинство республиканцев, руководящих фракциями партии в обеих палатах Конгресса, особенно Митч Макконнелл в Сенате, горой стоят за эту помощь, но в январе избиратели ряда штатов вознесут на Капитолийский холм законодателей, которые могут посмотреть на вещи иначе. Это, например, инвестор и автор нашумевших мемуаров "Деревенская элегия" Джеймс Дэвид Вэнс, которому опросы обещают победу в Огайо.

Нашумело также его публичное откровение о том, что ему "дела нет до того, что будет с Украиной". Вэнс потом оговорился, что желает ей успеха, но не за счет продолжения американской помощи. "Я думаю, что мы достигли точки, в которой нам надо перекрыть Украине этот денежный краник, — заявил он в интервью. — Мы не можем финансировать долгосрочный вооруженный конфликт".

Вэнс, как и многие его единомышленники, настаивает, чтобы европейцы "подтянулись", то есть оказывали Украине больше помощи. По его словам, известие о том, что "Америка больше не будет за это платить", должно будет к этому их подстегнуть.

Европейцы, особенно британцы, оказывают Украине большую помощь, но объем американской в несколько раз больше.

Дж. Д. Вэнс: "Мне дела нет до того, что будет с Украиной" (Фото: Reuters)

В Аризоне в Сенат баллотируется от республиканцев Блейк Мастерс, сейчас наступающий на пятки тамошнему сенатору-демократу, бывшему астронавту Марку Келли. Кандидатуру Мастерса регулярно рекламирует в своей ежедневной передаче консервативный трибун Такер Карлсон, самый популярный ведущий американского кабельного телевидения, собирающий аудиторию в 4 млн человек. Он также популярен в российских СМИ, которые с упоением цитируют его регулярные нападки на Украину, дающие его отечественным критикам повод называть Карлсона "путинским рупором" или даже "агентом влияния".

Не исключено, что телеведущий имеет зуб на Киев за то, что в ходе американской предвыборной кампании 2016 года тот опрометчиво поставил на демократку Хиллари Клинтон и агитировал против Дональда Трама. Сейчас украинские представители скрупулезно соблюдают нейтралитет между двумя американскими партиями. На минувшей неделе эту задачу облегчила украинцам группа членов прогрессивного крыла демократической фракции Конгресса, обнародовавшая в понедельник открытое письмо с призывом усадить Украину за стол переговоров с Россией.

Да этого момента демократы могли с полным основанием говорить избирателям, что, в отличие от оппозиции, они поддерживают Украину безоговорочно. Как вдруг их ультралевое крыло выступило с призывом, неприемлемым для большинства украинцев и их американских сторонников. Получив втык от руководства фракции, прогрессисты дезавуировали письмо на следующий же день, свалив эту неловкость на промах своих низовых работников.

Возвращаясь к надежде республиканцев в Аризоне Блейку Мастерсу: в мае он критиковал 40-миллиардный пакет помощи Киеву и говорил, что деньги следовало употребить на достройку трамповской стены на мексиканской границе. Мастерс вывесил в "Твиттере" клип, в котором он говорит: "При Байдене Америка всегда на последнем месте. Это означает никакого перемирия. Это означает еще одну войну за границей, в которой мы за все платим. Умрут еще тысячи людей… Риск, понятное дело, в том, что эскалация прокси-войны может вылиться в полновесную ядерную войну между ядерными державами".

Welcome to Joe Biden’s America pic.twitter.com/O8FHFaZ74k — Blake Masters (@bgmasters) August 10, 2022



В Нью-Гэмпшире в Сенат баллотируется от республиканцев отставной бригадный генерал Дональд Болдак, пока отстающий от демократки Мэгги Хасан, но не фатально. "Мы не можем просто печатать деньги", — говорит он.

В январе Болдак, если ему повезет, присоединится в Сенате к Рэнду Полу, республиканцу с либертарианскими наклонностями, который в мае задержал одобрение 40-миллиардного пакета помощи Украине, заявив, что "нельзя спасти Украину, погубив при этом экономику США".

Сенатор Рэнд Пол: "Нельзя спасти Украину, погубив при этом экономику США" (Фото: Getty Images)

Избиратели Невады, вероятно, пошлют в Сенат республиканца Адама Лэксолта, который назвал призыв к утверждению того же пакета помощи "шокирующим, чудовищным предложением".

"Ответить за каждый потраченный доллар"



Волна изоляционизма, периодически овладевающего какой-то из американских партий, сейчас накатила на здешних консерваторов, которые еще вчера были внешнеполитическими ястребами. В сентябре влиятельная "Конференция консервативного политического действия" вывесила в сети твит, который критики назвали "прокремлевским" и который призывал больше "не заваливать Украину подарками".

Конференция быстро удалила твит и уточнила: "Мы должны выступать против Путина, но американские налогоплательщики не должны покрывать подавляющее большинство соответствующих расходов". Как показал в сентябре опрос Pew Research, большинство сторонников обеих американских партий считают, что США дают Украине "приблизительно достаточно" или "недостаточно" помощи. Однако 38% республиканцев уже полагали, что США оказывают Киеву "слишком много" помощи, тогда как в марте такой точки зрения придерживались всего 9% из них.

Заявление главы республиканской фракции Маккарти о том, что с переходом нижней палаты Конгресса в руки его партии Украина больше не будет получать от Америки карт-бланш, было немедленно использовано демократами в их предвыборной агитации. Их сенатор Крис Мэрфи, член комитета по международным отношениям, предупредил, что если Палата представителей окажется в руках оппозиции, то Украине несдобровать.

"Я вижу несущийся товарный состав, — заметил Мэрфи. — И это Трамп и вся его компания, разворачивающиеся против Украины. Если республиканцы, болезненно настроенные против всего, за что стоит Джо Байден, включая вопрос о войне в Украине, заберут большинство в Палате представителей, то это большинство откажется давать Украине дополнительную помощь в случае настояшего кризиса".

Увидев такую реакцию, Маккарти бросился заверять ястребов в своей фракции, что не планирует бросить Украину на произвол судьбы, а просто призывает к более строгому контролю за использованием средств, отпущенных ей Америкой. По его словам, заявление истолковывают в отрыве от контекста.

"Маккарти не сказал: "Мы больше не дадим денег", — объяснил Си-эн-эн его коллега, пожелавший остаться безымянным. — Маккарти сказал: "Мы будем отвечать перед налогоплательщиками за каждый потраченный нами доллар". "Чек без обозначения суммы" означает, что вам дадут все, что вы просили. Мы же говорим, что [будем помогать] обдуманно, что будет учет, и что доллары налогоплательщиков будут расходоваться по назначению".

Си-эн-эн отмечает со ссылкой на свои источники, что против помощи Украине выступает "лишь небольшая часть законодателей-республиканцев", истинный размер которой прояснится только после промежуточных выборов.

По словам этих источников, если новое большинство Конгресса и раскачается что-то урезать, то это будут деньги не на оружие, а на экономическую и прочую невоенную помощь, например, средства, выделяемые ей через ООН на восстановление или через американское ведомство USAID на пополнение украинского госбюджета.

Как сообщают Си-эн-эн источники в стане республиканцев, новое большинство Конгресса будет более придирчиво выяснять, что происходит с американским оружием после того, как оно пересекает украинскую границу. Скептики парируют, что хищение и перепродажу на черном рынке 155-миллиметровых гаубиц М777 вряд ли можно счесть перспективным промыслом.

Не успел улечься шум из-за заявления Маккарти, как Washington Post сообщила в пятницу, что "республиканцы выступают против плана демократов финансировать Украину замороженными российскими активами". На этот раз большого шума не получилось. Еще в конце мая New York Times сообщила, что эта инициатива, впервые выдвинутая правительствами стран Балтии и Словакии, встретила самое большое противодействие со стороны администрации Байдена.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила тогда, что эта идея идет вразрез с американским законом. Она также грозит отбить у иностранцев охоту хранить свои деньги в долларах.

Оптимального решения этих проблем у администрации США пока нет.

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