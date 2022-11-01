"Ни света, ни связи": как киевляне обходятся без электричества

После массированных российских обстрелов во многих городах Украины пропало электричество, а вместе с ним - мобильная связь и интернет. О перебоях в электроснабжении сообщают и жители многих районов Киева.

"Нет света, нет связи, интернет исчез. Мы с сыном сидели в коридоре и не знали, что тревога закончилась еще четыре часа назад. Пришлось бежать на улицу, чтобы узнать, что происходит", — рассказывает киевлянин Святослав.

По его словам, сейчас на Оболони (район на севере Киева) связи нет вообще ни у одного оператора мобильной связи, связь исчезла полностью.

Связь обнаружилась в одном единственном месте — переходе в метро: "Сейчас все там собираются, это как бы такой переговорный пункт", — сказал он.

Киевлянка Дарья Анцибор тоже только в метро смогла найти интернет.

Чтобы приготовить завтрак, она со своей водой пришла к подруге, у которой воды нет, зато есть газ: "Народу полно на улицах, все в движении. Воду в бутылках несут, по телефону разговаривают, новости пытаются узнать".

Учительница Мария Гуреш рассказывает, как во время обстрелов проводила онлайн-урок и как пропал интернет. Какое-то время удалось продолжить на мобильном интернете, но потом исчез и он.

По словам киевлянки Ольги Овчаренко, в центре города со связью немного полегче: "Утро понедельника началось без света и связи, кофе пила под звуки взрывов и прилеты ракет над головой. Для публикации этого сообщения я пришла в центр города, где появился хоть какой-то интернет".

Работа мобильной связи и интернета зависит от стабильного электроснабжения. Сегодня утром Россия нанесла удары по 18 объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В компании "Киевстар" заявили, что делают все возможное, чтобы мобильная связь работала и во время перебоев с электричеством.

Часть станций оборудована источниками автономного питания, которые в зависимости от нагрузки на сеть могут автономно работать по три-четыре часа.

Если за это время не появляется свет, компания использует передвижные дизель-генераторы.

Сотрудники "Киевстара" объяснили, почему интернет исчезает в первую очередь: для работы этого оборудования нужны большие мощности, которые иногда невозможно задействовать в аварийном режиме. Приоритет предоставляется технологиям, используемым для телефонных звонков.

Еще весной украинские мобильные операторы Vodafone, "Киевстар" и Lifecell запустили национальный роуминг. В случае, если сеть одного оператора недоступна, можно переключаться на другие.

Кроме того, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине планируется создать публичные точки Wi-Fi на случай отключения электроэнергии, которые будут работать на аккумуляторах Tesla Powerwall и терминалах Starlink. Первые из них должны начать работу уже в ноябре.

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