"Это самое серьезное осложнение ситуации за последние несколько десятилетий", - объяснил он, уточнив, что хотя никаких конкретных свидетельств наличия угрозы со стороны России нет, однако нарастающее напряжение делает страну более уязвимой к различного рода угрозам, разведоперациям и попыткам влияния.

Формально новый уровень готовности вступит в силу с 1 ноября, спустя всего несколько недель после инцидента на газопроводе "Северный поток", послужившего причиной отправки вооруженных сил страны на охрану норвежских нефтяных платформ.

Статьи по теме:
Россия привлекает к участию в войне пилотов-убийц
В НАТО готовятся к атаке России на подводные интернет-кабели

Крме того, как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства обороны, командование норвежских ВВС отменило учения своих истребителей F-35 в США, поскольку в данный момент Осло "предпочитает держать их в Норвегии".

После того как поставки российских энергоносителей прекратились, Норвегия стала крупнейшим экспортером природного газа в Европу.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!