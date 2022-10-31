Минобороны РФ официально заявило о завершении частичной мобилизации

Вручение повесток прекращается, военкоматы переходят в штатный режим работы. Об этом ведомство РФ сообщило 31 октября.

«Подготовка и вручение повесток прекращаются. Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также выделенные решениями органов исполнительной власти субъектов РФ здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению», — уточнили в Минобороны.

Всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

«В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», — уточнили в пресс-службе российского военного ведомства.

Напомним, Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России утром 21 сентября. Уже 28 октября Сергей Шойгу доложил президенту РФ о завершении частичной мобилизации.

«Установленное вами задание, 300 тысяч человек, выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — сказал Шойгу.

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