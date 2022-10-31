Кремль заявил, что вывоз зерна из Украины теперь становится рискованным

Вывоз зерна из украинских портов вряд ли возможен без содействия со стороны Москвы, заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина.

На выходных Россия в одностороннем порядке вышла из соглашения о вывозе украинского продовольствия (прежде всего зерна) по Черному морю, достигнутого при посредничестве Турции и ООН.

Несмотря на это, в понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сделает все возможное, чтобы экспорт зерна не прекращался. В понедельник порядка 12 судов вышли из черноморских портов Украины.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать это заявление турецкого лидера и ответить на вопрос, возможно ли продолжать вывоз зерна без санкции Кремля.

"В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер: гораздо более рискованный, опасный и негарантированный", - заявил представитель Кремля.

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