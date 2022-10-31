В Крыму национализируют имущество людей и организаций, "связанных с киевским режимом"

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести национализацию имущества людей и организаций, "связанных с киевским режимом". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Соответствующее решение будет подписано мной завтра, документы направим в Госсовет республики. Зарабатывать в Крыму враги России не будут, это принципиальная позиция», — написал Аксенов.

По словам чиновника, в собственность Крыма перейдет имущество ряда компаний, включая крупнейший судостроительный завод «Залив» и бахчисарайский цементный завод. По данным «Интерфакса», власти Крыма уже ввели временные администрации в АО «Бахчисарайский комбинат „Стройиндустрия“» и в сети строительных гипермаркетов «Новацентр».

Аксенов отметил, что сокращений на национализированных предприятиях не планируется, однако исключением могут стать «уполномоченные представители акционеров, которые выполняли волю своих киевских руководителей».

Государственный совет Крыма 18 октября внес изменения в постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым», которые позволяют признать собственностью региона имущество иностранных государств и граждан. Это касается земельных участков и других объектов движимого и недвижимого имущества, которые были в собственности по данным на 24 февраля 2022 года.

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