Из украинских портов вышли 12 судов с сельхозпродукцией

По данным Одесской ОВА, 31 октября вывезен рекордный объем украинской сельхозпродукции - 354 тысячи тонн. О продолжении экспорта договорились ООН, Турция и Украина после выхода из сделки России.

После одностороннего выхода РФ из зернового соглашения и достижения договоренности о продолжении экспорта украинского продовольствия оставшимися тремя сторонами украинские порты покинули 12 судов с зерном. Об этом сообщил в Twitter в понедельник, 31 октября, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

The IKARIA ANGEL 🚢 loaded w/ 40 K tons of grain is among the vessels that have left 🇺🇦 ports. This is the 7th 🛳️ chartered under the @UN @WFP. These foodstuffs were intended for the residents of Ethiopia, who faced the real possibility of mass starvation. pic.twitter.com/hy8nKcF168 — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) October 31, 2022



По его словам, делегации ООН и Турции предоставляют 10 групп инспекторов для осмотра 40 кораблей в рамках "зерновой инициативы". Кубраков указал, что план инспекции сухогрузов был принят украинской стороной, а российская делегация была проинформирована. В частности, Украину покинул корабль Ikaria Angel, перевозящий 40 тысяч тонн зерна. Среди прочего, вывезенное продовольствие предназначается для жителей Эфиопии, столкнувшихся с реальной угрозой голода, сообщил далее Кубраков.

В свою очередь представитель Одесской ОВА сообщил, что на судах, вышедших 31 октября из украинских портов, вывезен рекордный объем сельхозпродукции - 354 тысячи тонн.

ООН, Турция и Украина согласовали движение 14 кораблей 31 октября

ООН, Турция и Украина согласовали движение на 31 октября 14 судов, находящихся в турецких водах. 30 октября, спустя сутки после того, как РФ вышла из зерновой сделки, разрешающей вывоз продовольствия из украинских портов, три стороны достигли новой договоренности без участия России. Делегацию РФ уведомили о планах ООН, Турции и Украины, сообщили в Объединенном координационном центре в Стамбуле.

Ранее Россия на неопределенный срок приостановила участие в соглашениях о вывозе сельхозпродукции из украинских портов, объяснив решение атаками дронов на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте 29 октября и обвинив в причастности к ним Великобританию. В пресс-службе МИД РФ заявили, что "зеленый коридор", созданный в рамках "зерновой сделки", якобы стал прикрытием для нападения на корабли. В Европе и США резко раскритиковали решение Москвы.

Зерновая сделка для вывоза сельхозпродукции из Украины

Соглашение между РФ и Украиной, целью которого является прекращение блокады украинских портов для вывоза зерна, было подписано 22 июля в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции. Договоренность позволяла экспорт 20-25 миллионов тонн зерна, оказавшихся заблокированных в Украине в результате войны. Она предусматривает создание безопасных коридоров в Черном море от побережья Украины до Босфора. За движением судов следят в координационном центре в Стамбуле, где под руководством ООН работают представители России, Украины и Турции.

В соответствии с договоренностью, экспорт украинского продовольствия велся с 1 августа из трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного. По данным ООН, к 28 октября объем экспорта зерна в рамках данного соглашения составил около 9 млн тонн.

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