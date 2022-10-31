Сообщения об ударах по гражданской инфраструктуре продолжают поступать из различных регионов Украины.
Как сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, область впервые подверглась атаке на критическую инфраструктуру.
В понедельник утром Россия нанесла массированный удар по всей территории Украины. В результате обстрела в некоторых областях есть попадание в энергетические объекты.
Власти предупреждают об экстренном отключении электроэнергии.
Среди прочего во время утреннего обстрела Россия пыталась ударить по Львовской области.
"Над Львовщиной сбили ракеты врага. Детали со временем. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил областной губернатор Максим Козицкий.
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