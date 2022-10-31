Россия впервые ударила по энергообъектам в Черновицкой области

В Черновицкой области, которая очень редко подвергается российским атакам, имеются повреждения критической инфраструктуры в результате ракетных обстрелов со стороны РФ.

Сообщения об ударах по гражданской инфраструктуре продолжают поступать из различных регионов Украины.

Как сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, область впервые подверглась атаке на критическую инфраструктуру.

В понедельник утром Россия нанесла массированный удар по всей территории Украины. В результате обстрела в некоторых областях есть попадание в энергетические объекты.

Власти предупреждают об экстренном отключении электроэнергии.

Среди прочего во время утреннего обстрела Россия пыталась ударить по Львовской области.

"Над Львовщиной сбили ракеты врага. Детали со временем. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил областной губернатор Максим Козицкий.

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