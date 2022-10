Несмотря на это, работу, которая с 1980 года выставлена в дюссельдорфском музее, перевешивать не будут - слишком велик риск ее повредить.

Работа под названием New York City I - это воспроизведение картины New York City из клейкой ленты. Мейер-Бюзе заметила ошибку, когда проводила исследование для выставки, посвященной Мондриану.

"Ночное небо"

"Сужение сетки должно быть наверху - как ночное небо", - сказала Мейер-Бюзе в интервью Guardian.

