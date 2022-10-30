Daily Mail: Телефон Лиз Трасс взломали российские хакеры

В руки хакеров могла попасть переписка Лиз Трасс о войне РФ против Украины и поставках оружия Киеву, пишет The Mail on Sunday.

Личный телефон экс-премьера Великобритании Лиз Трасс был взломан хакерами, предположительно связанными с российскими спецслужбами, - об этом в субботу, 29 октября, сообщило издание The Mail on Sunday со ссылкой на источники в службах безопасности. По его данным, взлом был обнаружен во время летней предвыборной кампании консерваторов, когда Трасс еще возглавляла министерство иностранных дел Великобритании.

Источники газеты полагают, что хакеры могли получить доступ к "сверхсекретной информации", в том числе к деталям переговоров с главами МИД других стран о войне РФ против Украины, а также к подробным обсуждениям поставок оружия Киеву. Как отмечается, злоумышленники скачали переписку Трасс за последний год.

Хакеры также получили доступ к переписке Трасс с ее союзником и бывшим министром финансов Квази Квартенгом, содержащей критические отзывы о тогдашнем премьер-министре Борисе Джонсоне, утверждает издание.

В британском правительстве отказались комментировать эту публикацию, отметив лишь, что "существуют надежные системы защиты от киберугроз". BBC и Sky News не смогли проверить информацию The Mail on Sunday.

Тем временем оппозиционные политики призывают провести расследование. Опубликованные сведения поднимают "чрезвычайно важные вопросы национальной безопасности", в том числе, почему и как произошла утечка информации, заявила, в частности, Иветт Купер из Лейбористской партии. "Важно, чтобы все эти проблемы безопасности расследовались и решались на самом высоком уровне", - подчеркнула она.

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