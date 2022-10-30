NYT: Украина получила преимущество в артиллерии

Силы РФ и ВСУ сейчас обмениваются примерно равным количеством ударов в Херсонской области, однако украинские - более дальние и точные, пишет NYT.

Украина получила артиллерийское преимущество в Херсонской области, пишет The New York Times (NYT), ссылаясь на местное командование и военных экспертов. Причина - в поставках Западом дальнобойных и высокоточных ракет и артиллерийских снарядов - того класса вооружений, которого в РФ в значительной степени не хватает, говоритсяв репортаже, опубликованном в субботу, 29 октября.

Украинские бойцы уничтожают российскую технику стоимостью в миллионы долларов, пишет NYT. При этом они используют не только оружие, предоставленное США и союзниками, но и самодельные дроны, а также более совершенные беспилотники. В то же время Россия "остается грозной силой с крылатыми ракетами, значительной армией и миллионами артиллерийских снарядов, хотя и неточных", отмечает издание. По его оценке, растущее преимущество в артиллерии позволило ВСУ медленно продвинуться, хоть и ценой потерь, в сторону Херсона.

Интенсивность огня со стороны российской армии снизилась

Как утверждает украинское командование, сейчас стороны обмениваются примерно равным количеством ударов. Однако украинские - не только более дальние, но и более точные из-за ракет со спутниковым наведением и артиллерийских снарядов, предоставленных Западом, заявляют собеседники NYT.

"Мы можем достать до них, а они до нас - не могут. У них нет такого оружия", - сказал в разговоре с NYT майор украинской армии, командующий артиллерийской батареей на херсонском фронте. По его словам, интенсивность огня со стороны российской армии снизилась втрое, что может говорить о нехватке боеприпасов у сил РФ. "Есть мнение, что российская армия бесконечна, но это миф", - подчеркнул украинский военный.

Кроме того, говорится в репортаже, предоставленные американцами гаубицы M777, стреляющие высокоточными снарядами, вынудили россиян размещать тяжелую технику дальше от линии фронта. NYT также обращает внимание на то, что мосты через Днепр, по которым осуществлялось снабжение Херсона, находятся в зоне досягаемости украинской артиллерии и по большей части непригодны для использования. "Вопрос заключается в том, как долго российские войска смогут продержаться в Херсоне", - пишет издание.

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