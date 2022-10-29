На мужа спикера Палаты представителей США напали в их доме

По данным СМИ, мужчина с молотком напал на мужа Нэнси Пелоси, которой в этот момент не было дома.

На мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси было совершено нападение, после которого он был доставлен в больницу. Об этом сообщает пресс-служба спикера в пятницу, 28 октября.

Нападение произошло в ночь на пятницу, злоумышленник ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и "жестоко напал" на Пола Пелоси, сообщили в пресс-службе. "Нападавший задержан, мотивы нападения выясняются. Господин Пелоси был доставлен в больницу, где ему оказывается первоклассная медицинская помощь, и ожидается, что он полностью выздоровеет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пелоси в момент нападения не было дома

По данным телеканала NBC, нападавший был вооружен молотком, а в доме он пытался найти именно Нэнси Пелоси. По словам двух источников CNN, напавший пытался связать Пола Пелоси, "пока Нэнси не вернулась домой", а ворвавшись в дом кричал "Где Нэнси? Где Нэнси?". Когда полиция прибыла в резиденцию, нападавший вновь сказал, что "ждет Нэнси".

Сама спикер Палаты представителей в момент нападения находилась в Вашингтоне и вылетела в Сан-Франциско, узнав о происшествии. По данным CNN, ей удалось поговорить с мужем до операции.

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