Только 100 из 6700 сотрудников Запорожской АЭС согласились работать на Россию

В украинском "Энергоатоме" говорят, что российские власти оказывают усиленное давление на работников ЗАЭС, чтобы те подписывали контракты с "Росатомом".

“Оккупанты прибегают к давлению и манипуляциям, заявляя, что тысяча работников станции уже подписала контракты. Однако эта ложь не срабатывает”, - заявили в "Энергоатоме".

“На самом деле из 6700 работников, оставшихся работать на оккупированной ЗАЭС, только около сотни подписали контракты с "Росатомом". Причем подавляющее большинство из тех, кто это сделал, согласились под давлением захватчиков".

Еще 4300 работников ЗАЭС уже выехали на подконтрольную Украине территорию, говорится в заявлении компании, но среди тех, кто уже вызвался работать на Россию, есть и добровольцы, в том числе и из руководящего состава станции.

Россия захватила АЭС в начале марта и с тех пор пытается интегрировать ее в систему российского "Росатома".

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