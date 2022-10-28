Температура воды на Лазурном берегу Франции сейчас +22°С, воздуха — +24°С.
Жительница Ниццы Роза-Мари говорит, что обычно в это время года резко холодает, а в первых числах ноября начинаются дожди. В этом году пляжный сезон еще в разгаре.
За последние 10 дней французские метеорологи зафиксировали превышение среднегодовых температур в среднем на шесть градусов.
Примерно такая же ситуация на южном побережье Испании, причем прогноз погоды на ближайшие дни обещает потепление еще на пару градусов.
Необычайно теплый октябрь отмечают и в Венгрии.
"Два года назад ровно в это же время мы ходили в теплых куртках и шапках. А сейчас некоторые прохожие еще в шортах", — говорит жительница Будапешта Наталья.
В Лондоне в пятницу +19°С по Цельсию, в субботу ожидается +21°С. В воскресенье начнется похолодание, но прогноз, составленный до 10 ноября, обещает, что на протяжении всего этого периода температура не будет опускаться ниже 13-14 градусов.
На фоне нефтегазовой войны с Россией, вызванной ее вторжением в Украину, европейцы довольны экстремально теплой осенью, помогающей экономить на отоплении.
Но ученые напоминают, что все это — очень тревожные признаки.
Не время для экологии?
Скачки температуры воздуха становятся все более частыми и длятся все дольше в результате антропогенного изменения климата, говорят экологи.
С начала индустриальной эры средние температуры на планете выросли примерно на 1,1°C и продолжают расти.
По словам Франсуазы Виме, специалиста по климату из Французского национального исследовательского института устойчивого развития, то, что мы наблюдаем сейчас, в полной мере соответствует неутешительным прогнозам ученых на десятилетия вперед.
Экологи призывают правительства разных стран удвоить усилия по предотвращению климатической катастрофы.
Но в настоящий момент многие проекты по сдерживанию глобального потепления приостановлены из-за потрясений на энергетическом рынке, связанным с российской военной агрессией в Украине.
К примеру, чтобы сдержать рост цен на энергоносители, британские власти снова начали выдавать лицензии на разработку новых нефтяных и газовых месторождений — притом что страна взяла на себя обязательство полностью отказаться от использования нефти, а к 2050 году полностью перейти на возобновляемые источники "зеленой" энергии.
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