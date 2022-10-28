Байрактар: завод в Украине достроят через 2 года

Турецкая оборонная компания Baykar, производящая знаменитые дроны "Байрактары", планирует закончить строительство своего завода в Украине через 2 года. Об этом сказал ее генеральный директор Халук Байрактар.

Эти беспилотники, поставленные на Украину компанией Baykar, сыграли важную роль в защите Украины от российской бронетехники и зенитных систем, особенно в первые несколько недель российского вторжения. На покупку новых "Байрактаров" даже собирали деньги с помощью краудфандинга.

Еще до 24 февраля Турция и Украина подписали соглашение, которое предполагало, в частности, строительство этого завода. При этом сроки постройки раньше оценивались более оптимистично. В августе посол Украины в Турции говорил, что завод построят за несколько месяцев, а в 2023 году уже запустят.

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