"Отключит систему жизнеобеспечения, чтобы зарядить телефон": постпред Украины в ООН разнес Небензю

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал своего российского коллегу Василия Небензю человеком без совести. Он отметил, что российский пропагандист "отключит вашу систему жизнеобеспечения, чтобы зарядить свой телефон".

Соответствующее сообщение постпред Украины написал в Twitter после очередного заявления посла РФ о геноциде в Буче Киевской области.

Отмечается, что журналистка Ника Мелкозерова показала Небензе список жертв россиян в городах-спутниках Киева. В свою очередь российский дипломат заявил, что это "фейк", потому что "не было никаких жертв, когда Россия контролировала Бучу, и только после того, как мы ушли оттуда, киевские власти опубликовали это".



На это украинский дипломат написал: "Добро пожаловать в клуб! Вы испытали облегченную версию того, что мы должны регулярно терпеть, когда он несет чушь и ложь".

"Этот тип не имеет угрызений совести. Он отключит вашу систему жизнеобеспечения, чтобы зарядить свой телефон. К счастью, он иногда убегает!" – добавил Кислица.

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