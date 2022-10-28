Соответствующее сообщение постпред Украины написал в Twitter после очередного заявления посла РФ о геноциде в Буче Киевской области.
Отмечается, что журналистка Ника Мелкозерова показала Небензе список жертв россиян в городах-спутниках Киева. В свою очередь российский дипломат заявил, что это "фейк", потому что "не было никаких жертв, когда Россия контролировала Бучу, и только после того, как мы ушли оттуда, киевские власти опубликовали это".
.@NikaMelkozerova welcome to the club! You’ve now experienced a light version of what we ought to tolerate regularly when he drivels balderdash and lies. This species has no scruples. He’ll unplug your life support system to charge his phone. Luckily he runs away occasionally! https://t.co/s591pmcoif pic.twitter.com/CBEqhzE1mX— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 28, 2022
На это украинский дипломат написал: "Добро пожаловать в клуб! Вы испытали облегченную версию того, что мы должны регулярно терпеть, когда он несет чушь и ложь".
"Этот тип не имеет угрызений совести. Он отключит вашу систему жизнеобеспечения, чтобы зарядить свой телефон. К счастью, он иногда убегает!" – добавил Кислица.
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