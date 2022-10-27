Белый дом: США ответят в случае атаки России на коммерческие спутники

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби ответил на вопрос об угрозах России нанести удары по американским коммерческим спутникам как "квазигражданской" инфраструктуре.

Кирби заявил, что любая атака на инфраструктуру США встретит соответствующий ответ. Он также отметил, что действительно есть общедоступные данные о том, что Россия стремится завладеть противоспутниковыми технологиями.

Ранее в четверг замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил в ООН, что США и их союзники задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. "Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", - указал он.

Украина активно использует систему спутниковой связи Starlink компании Илона Маска SpaceX, как для связи войск, так и для предоставления неподцензурного доступа к интернету жителям оккупированных Россией территорий.

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