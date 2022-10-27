Европейский центральный банк повысил процентные ставки на 0,75 процентного пункта это самый высокий уровень со времен мирового финансового кризиса

Это уже третье повышение ставок за последние полгода. Таким образом, базовая процентная ставка по основным операциям рефинансирования составит 2%, по маржинальным кредитам – 2,25%, а ставка по депозитам – 1,5%

Изменения вступят в силу 2 ноября.

ЕЦБ пошел на такие меры для того, чтобы замедлить рекордную инфляцию в еврозоне. Цель регулятора — вернуть уровень инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%, говорится на сайте Европейского центрального банка.

В сентябре инфляция в еврозоне достигла рекордных 9,9% — особенно сильно выросли цены на энергоносители и продукты питания.

В прошлый раз ЕЦБ поднимал ставку 8 сентября, тоже на 0,75 п.п. Тогда регулятор сделал это с таким большим шагом впервые в истории. Перед этим ЕЦБ поднял базовую ставку в июле — впервые с 2011 года сразу на 0,50 п.п.

В последний раз ставка ЕЦБ по кредитам была на уровне в 2% в 2009 году, во время мирового финансового кризиса.

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