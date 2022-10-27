На основателя Gulagu.net завели дело о "фейках" про армию

Владимир Осечкин обвиняется в распространении "недостоверных сведений" о российской армии. В поле зрения следствия попал материал о действиях армии РФ в Украине, выложенный Осечкиным на YouTube.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина по статье о распространении "фейков" о российской армии, сообщили российские интернет-СМИ в четверг, 27 октября. По версии следствия, в марте Осечкин опубликовал в YouTube-канале Gulagu.net "ложные сведения о деятельности российских военнослужащих" во время войны в Украине, чем "дискредитировал органы государственной власти и вооруженные силы РФ".

По уголовной статье о распространении "фейков" в России грозит до 15 лет лишения свободы. После внесения этой статьи в УК РФ на фоне российского вторжения в Украину в России было возбуждено уже 149 уголовных дел.

Владимир Осечкин, комментируя заявление СК, подчеркнул, что следствие "фальсифицирует уголовное дело" против него за "независимые расследования и разоблачения". "Это уголовное дело против меня - очередной фейк СКР и яркое проявление двуличия путинского режима. Одна голова этой двуглавой птицы-урода хочет меня убить, другая - посадить и уже потом убить", - написал Осечкин в Telegram-канале Gulagu.net.

Овечкина объявят в розыск

СК сообщил, что планирует объявить Осечкина в федеральный розыск. Известно, что в ноябре 2021 года основателя Gulagu.net уже объявляли в розыск. Осечкин уехал из России в 2015 году после того, как против него возбудили дело о мошенничестве. В настоящее время он проживает во Франции.

В минувшем году проект Gulagu.net начал публиковать материалы со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в разных регионах России. После этого СК возбудил несколько уголовных дел, директор ФСИН России Александр Калашников был уволен, а наказание за пытки - ужесточены.

В сентябре 2022 года Владимир Осечкин заявил, что его пытались убить во французском городе Биарриц. По его словам, покушение готовил "человек, тесно связанный с ФСБ и организованной преступностью". Как рассказал Осечкин, "были выстрелы", но в него не попали.

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