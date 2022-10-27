США ускорили отправку в Европу модернизированных ядерных бомб По данным Politico, они прибудут в декабре

США ускорили отправку модернизированных термоядерных бомб B61-12 на базы НАТО в Европе, сообщает Politico.

Первоначально ожидалось, что бомбы B61-12, считающиеся основным ядерным оружием США, отправят в Европу весной 2023 года, но затем поставку перенесли на декабрь 2022 года. По данным издания, об этом говорится в телеграмме, направленной сотрудникам Пентагона и Госдепа после встречи министров обороны 15 стран НАТО, прошедшей ранее в октябре в Брюсселе.

Два источника, знакомые с вопросом о предстоящей отправке вооружений в Европу, подтвердили Politico, что бомбы отправят в ускоренном порядке.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил изданию, что модернизация бомб B61 ведется много лет, США давно планировали заменить старые вооружения на модернизированные версии бомб. «Это никак не связано с текущими событиями в Украине и никак не было ускорено», — заявил представитель министерства обороны США.

B61 — семейство ядерных бомб, впервые разработанных в 1960-е годы. США в течение десятилетий разработали 12 версий бомб, большинство из которых сейчас устарели. Министерство энергетики США планирует в рамках программы модернизации за 10 миллиардов долларов заменить более ранние версии бомб, в том числе около 100 бомб, которые хранят на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции.

Новая версия бомбы B61 разработана так, что ее можно поставить на вооружение военных самолетов США и их союзников, включая бомбардировщики B-2 и B-21, а также истребители F-15, F-16, F-35 и Tornado.

С 17 по 30 октября силы НАТО проводят учения Steadfast Noon («Стойкий полдень»), в рамках которых проверяют ядерные силы альянса. В учениях участвуют около 70 самолетов. 26 октября российские военные в ходе своих учений провели тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

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