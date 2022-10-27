Москва заявила о готовности сбивать используемые Украиной коммерческие спутники

Россия рассматривает коммерческие спутники, используемые в ходе войны в Украине, как законные цели для удара. Об этом на заседании комитета Генассамблеи ООН заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов. Спутники ещё никогда не сбивались во время реальных военных конфликтов, однако Россия отрабатывала это во время учений.

Воронцов впервые заявил о готовности сбивать спутники 12 сентября, однако это осталось практически незамеченным. 27 сентября он повторил угрозы на заседании комитета Генассамблеи ООН, следует из сообщения пресс-офиса организации.

Воронцов заявил, что США и их союзники задействовали компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в военных целях. "Коллеги, наверное, не совсем отдают себе отчёт, что подобная деятельность, по сути, представляет собой опосредованное участие в вооружённых конфликтах. — Сказал российский чиновник. — Квазигражданская инфраструктура может оказаться «законной целью» для ответного удара".

Статьи по теме: Илон Маск раскрыл не все карты: что значит его необъяснимое поведение в отношении Украины

Военные эксперты отмечают беспрецедентное использование коммерческих систем на войне в Украине. Широкое применение в украинской армии нашла система спутниковой связи Starlink Илона Маска. Она используется для связи и управления ВСУ, включая получение разведывательных данных и целеуказания с беспилотников в реальном времени. Связь представляется или представлялась компанией Viasat.

Соединённые Штаты закупают для Украины фотографии со спутников компаний Maxar, Planet Labs and BlackSky. Аналитики украинской разведки имеют прямую связь со специалистами компании, сообщал портал DefenseNews. В отчёте аналитического Atlantic Council в августе отмечалось, что Россия начала атаковать такую инфраструктуру ещё в начале войны с помощью хакеров.

В феврале, предположительно, российские хакеры повредили десятки тысяч модемов Viasat, по словам главы SpaceX Илона Маска, его компании приходится тратить значительные ресурсы на отражение регулярных российских атак на инфраструктуру. Однако хакерские атаки — не единственные, которые потенциально может использовать Россия.

Россия проводила испытания противоспутниковых ракет, сбив как минимум один реальный спутник на орбите. Сообщалось об испытаниях Москвой мобильных систем радиоэлектронной борьбы для выведения из строя спутников связи (в реальном военном конфликте они, по всей видимости, уже использовались, но пока что себя не проявили).

В программу вооружений до 2027 включена разработка ударного противоспутникового комплекса "Рудольф". В 2004 году Россия запустила спутник Космос-2499, который, по данным CNN, носит неофициальное название "Камикадзе" и может сбивать другие спутники, меняя их орбиту.

Уничтожение одного спутника может создать на орбите облако обломков, которое будет повреждать все пролетающие по той же орбите аппараты. Ссылаясь на это в апреле Соединённые Штаты в одностороннем порядке взяли на себя обязательство не проводить испытания противоспутникового оружия и призвали другие страны присоединиться к ним. К добровольному отказу уже присоединились Германия, Канада, Новая Зеландия и Япония.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!