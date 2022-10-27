Шойгу позвонил в Индию и Китай и выразил "озабоченность по поводу возможной провокации с "грязной бомбой"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел 26 октября переговоры с коллегами по военным ведомствам Индии и Китая — Раджнатхом Сингхом и Вэем Фэнхэ, пишет Meduza.

В пресс-релизах Минобороны РФ по поводу обоих разговоров дается одна и та же формулировка:

Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии Сергей Шойгу довел до коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Как сообщалось, ранее аналогичные переговоры Шойгу вел с главами министерств обороны США, Великобритании, Турции и Франции. Такие же телефонные разговоры проводил с иностранными коллегами глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Власти РФ в ходе переговоров с западными военными не предоставили доказательств создания Украиной «грязной бомбы». Киев отрицает, что обладает таким оружием.

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