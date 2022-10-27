Правительство ФРГ считает "Северный поток-2" непригодным для использования

По оценкам России, трубопроводы "Северного потока - 2", несмотря на диверсию, еще годны для эксплуатации. Правительство Германии придерживается противоположной точки зрения.

Правительство ФРГ, вопреки российским оценкам, не считает, что обе нитки газопровода "Северный поток - 2" (СП-2) все еще годны для эксплуатации, несмотря на повреждения, полученные в результате взрывов в сентябре. "Весьма вероятно, что акт диверсии с мощными взрывами имел негативные последствия для обеих ниток, поэтому их техническое использование на данный момент уже невозможно", - цитирует в четверг, 27 октября, агентство dpa ответ федерального правительства на официальный запрос зампредседателя фракции правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Лайфа-Эрика Холма (Leif-Erik Holm).

В ответе также отмечается, что СП-2 и так не получил требуемой сертификации, а потому в любом случае не может быть запущен. Лайф-Эрик Холм выразил мнение, что в правящей в ФРГ "светофорной коалиции", состоящей из социал-демократов, свободных демократов и "зеленых", очевидно, надеются на то, что из-за диверсии вопрос о газовых поставках через "Северный поток - 2" отпал сам собой. В то же время АдГ выступает за запуск СП-2 и отвергает курс правительства ФРГ на независимость от России в газовой сфере после вооруженного нападения РФ на Украину.

В конце сентября в результате взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" возле острова Борнхольм в Балтийском море началась утечка на четырех участках газопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Президент РФ Владимир Путин две недели назад предложил поставлять газ по нитке СП-2, заявив, что она еще работоспособна. "Нужно всего лишь открыть газовый кран", - утверждал тогда Путин.

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