Что узнало Reuters из документов ВС РФ, брошенных в Балаклее

Отступая в начале сентября из города Балаклея Харьковской области, российские военные оставили в своем бывшем штабе "тысячи" страниц документов, передает Reuters. Сотрудники агентства прочитали сотни из этих документов — и опубликовали подробную статью о том, что они в результате узнали.

Среди исследованнных документов — в том числе, записная книжка неопознанного офицера ВС РФ, который описывает ситуацию на фронте и в тылу, а также записи разговоров, письменные доклады командиров и координаты российских подразделений. Подлинность последней информации журналисты Reuters проверили, посетив эти локации в деоккупированных населенных пунктах востока Украины — местные жители подтвердили, что части ВС РФ и пророссийских сепаратистов действительно там базировались.

Идентифицированы командующие ВС РФ в Балаклее



Согласно изученным документам, командующим российскими войсками в Балаклее был полковник Иван Попов, ранее воевавший в Чечне и Грузии. Как и большинство других старших офицеров балаклейской группировки, Попов служит в 11-м армейском корпусе Балтийского флота. Его жена сообщила Reuters, что во время боев в Украине он был ранен и провел месяц в госпитале, после чего его произвели в генералы.

Также в документах упоминается военный комендант Балаклеи "В. Гранит" — агентство полагает, что это псевдоним (в июне его упоминал Харьковский антикоррупционный центр в своем материале "Оккупационные власти Балаклеи: подробности"). Агентство пишет, что родственники задержанных местных жителей неоднократно просили "Гранита" освободить их, однако всякий раз безуспешно. Харьковская полиция выяснила, что в помещении полицейского отделения в Балаклее была организована "пыточная", где из задержанных выбивали показания.

Командный пункт ВС РФ в Балаклее был оборудован в бывшей автомастерской. В ходе деоккупации города 6-8 сентября, ВСУ нанесли по зданию несколько точечных ударов, уничтожив его наземную часть. При этом погибли десятки российских военнослужащих, пишет агентство. Документы нашли в подвале, где проводили совещания офицеры. По словам местных жителей, эвакуация российских военных была "хаотической". на выезде из города образовалась пробка.

Украинского наступления ждали еще в июле



Из брошенных в Балаклее документов следует, что украинского контрнаступления оккупанты ждали еще в конце июля, пишет Reuters. 19 июля российский офицер упоминает в своих записях о боях за город Граково Харьковской области, который россияне смогли удержать только ценой значительных потерь. 21 июля Попов получил доклад с информацией от ФСБ о том, что Украина доставила в район Балаклеи три ракетных установки HIMARS, а также установила местоположение командного поста и четырех складов.

24 июля в записной книжке появилось сообщение о гибели в результате удара HIMARS 12 военнослужащих 336-й бригады морской пехоты ВС РФ. В другой записи, сделанной в тот же день, офицер называет "ублюдком" командира воевавшего в Градеково отряда Артема Штанько — за то, что тот отступил вместе со своими подчиненными. Отец Штанько рассказал Reuters, что его сын был переведен в другое подразделение и продолжает воевать в Украине. 4 августа в Балаклею, согласно доркументам, прибыли военные специалисты по электронике — они пытались с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы "Поле-21" создать помехи для систем спутниковой навигации, данные которых использутcя при наведении ракет HIMARS.

Ожидать украинской атаки россиян побудили также данные перехватов телефонных разговоров. В найденных документах утверждается, что некоторые из номеров звонивших были зарегистрированы в Эстонии, Великобритании, Нидерландах и США — в ВС РФ решили, что это западные наемники или инструкторы. В Минобороны Эстонии заявили Reuters, что эстонские войска не проводят операций в Украине; военные ведомства других стран не ответили на запросы агентства.

У ВС РФ не хватало людей и техники



Изученные Reuters документы также показывают, что российские войска в регионе испытывали нехватку личного состава. Согласно докладу от 30 августа, в целом войска группировки были укомплектованы до 71% от штатной численности. Однако в некоторых подразделениях ситуация была гораздо хуже: так, в одном из батальонов воевало только 49 человек вместо предусмотренных 240, а бригада резервистов БАРС была укомплектована на 23%;.

Кроме того, ВС РФ не хватало техники. Анализ документов показывает, что из пяти дронов, имевшихся в распоряжении группировки на 25 июля, к концу августа осталось два, а из восьми БТР — три, а из 24 противотанковых комплексов "Фагот" — только восемь. Имевшийся радиолокационный комплекс "Зоопарк", способный, в том числе, разведывать позиции артиллерии противника и перехватывать управление его дронами, был также уничтожен.

В конце августа "не было никаких поставок амуниции или дронов", рассказал Reuters на условиях анонимности российский офицер, воевавший под Балаклеей. Он упомянул, в частности, "самый худший день" 27 августа, когда ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по российским позициям, и один из его друзей погиб у него на руках — а авритллерия ВС РФ не смогла ничем ответить.

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