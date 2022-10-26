Cделка по зерну станет центральной темой саммита G20?

Предполагается, что Владимир Путин может попытаться использовать продление соглашения по вывозу украинского зерна в качестве рычага влияния

Президент России Владимир Путин, вероятно, использует возможное продление соглашения по вывозу зерна из украинских портов, заключенного при посредничестве ООН, как способ получить рычаги влияния на саммите G20 в Индонезии в следующем месяце.

Об этом сообщил агентству Reuters европейский дипломат, осведомленный о ходе переговоров по данному вопросу.

В преддверии истечения срока действия соглашения (19 ноября), которое разрешает экспорт украинского зерна из черноморских портов Украины, российские официальные лица неоднократно заявляли, что соглашение сопряжено с серьезными проблемами.

Однако европейский дипломат, говоривший на условиях анонимности, сказал, что Путин примет участие в саммите G20 на острове Бали, который начнется 15 ноября.

Кремль, пока не подтвердивший, что Путин примет участие в саммите, отказался от немедленных комментариев. Путин сказал 14 октября, что еще не принял окончательного решения о том, поедет он на саммит или нет.

В первом случае это будет первый крупный глобальный саммит с момента начала войны, развязанной Россией против Украины, на котором российский президент будет присутствовать вместе с западными лидерами, включая президента Джо Байдена.

«Сделка по зерну будет центральной темой этого саммита G20, и все будут пытаться убедить Путина продлить ее, – сказал европейский дипломат. – Это способ для русских держать карты в руках на саммите G20, но продление сделки по зерну на более длительный срок ничего им не стоит».

Соглашение по вывозу зерна, заключенное при посредничестве ООН, имеет важное значение для продовольственных рынков: оно позволяет экспортировать зерно из Украины, одного из крупнейших мировых экспортеров зерна, экспорт которого был остановлен российским вторжением.

С момента заключения сделки 22 июля из черноморских портов Украины было экспортировано несколько миллионов тонн кукурузы, пшеницы, подсолнечника, ячменя, рапса и сои.

По словам дипломата, лидеры стран «Большой двадцатки» будут настаивать на том, чтобы Путин продлил срок действия сделки на четыре месяца – или даже на более длительный срок.

«Россия доведет дело до крайности, но продлит его, потому что не захочет столкнуться с международным осуждением за прекращение сделки по зерну», – сказал дипломат.

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