Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара

Российские военные под руководством Владимира Путина провели тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Как сообщила пресс-служба Кремля, задачи тренировки стратегических сил сдерживания были выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

Вот что говорится о ходе учений на сайте президента РФ:

По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Накануне Пентагон сообщал, что власти России заранее уведомили США о проведении учений стратегических ядерных сил "Гром". Эти учения проводятся регулярно каждый год, добавили в Минобороны США.

Предыдущие учения "Гром" прошли 19 февраля 2022 года, за пять дней до начала российского вторжения в Украину.

Российские официальные лица неоднократно говорили, что, согласно военной доктрине РФ, Москва может применить ядерное оружие в ответ на применение такого оружия против нее или ее союзников, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, "когда под угрозу поставлено само существование государства".

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