Израиль передал США разведданные об иранских беспилотниках в Украине

Президент Израиля Ицхак Герцог, находящийся сейчас с официальным визитом в США, заявил, что обменивается с Вашингтоном конфиденциальной информацией, доказывающей, что Иран поставил РФ беспилотники, используемые против украинских городов. Об этом сообщает агентство AFP.

"Иранское оружие играет ключевую роль в дестабилизации нашего мира, и международное сообщество должно извлечь из этого уроки сейчас и в будущем. Мир должен говорить с Ираном на одном языке — жестком, едином и бескомпромиссном", — заявил глава еврейского государства.

Накануне Герцог встретился в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном. "Предоставление Ираном беспилотников России для дальнейшей агрессии против Украины и украинского народа показывает ужасающие результаты на местах в Украине", — подчеркнул руководитель Госдепартамента.

Сегодня израильского лидера примет президент Джо Байден. Сообщается, что Герцог представит своему коллеге добытые Израилем фотографии, демонстрирующие сходство между дронами, сбитыми в Украине, и дронами, испытанными в Иране в прошлом году. США и ЕС ранее осудили Тегеран за военное сотрудничество с Россией в рамках полномасштабного вторжения в Украину.

В ходе прошедших во вторник переговоров Блинкен также выразил озабоченность касательно прошедших недавно на Западном берегу рейдов против группы палестинских боевиков — жертвами столкновений стали шестеро местных жителей. "Мы призываем всех предпринять необходимые шаги, чтобы попытаться снизить эскалацию этого насилия и избегать действий или заявлений, которые могут спровоцировать его", — сказал госсекретарь.

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