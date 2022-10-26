Илон Маск сообщил банкам о намерении закрыть сделку по покупке Twitter 28 октября

Банки, которые предоставляют долг бизнесмену на проведение сделки, находятся в процессе подписания документов

Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск планирует закрыть сделку по приобретению соцсети Twitter 28 октября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, банки, которые предоставляют долговое финансирование предпринимателю на сумму 13 млрд долларов, завершили подготовку окончательного кредитного соглашения и находятся в процессе подписания документации.

Это один из последних шагов перед фактической отправкой денег Маску, пишет Bloomberg.

Ранее The Washington Post писала, что Илон Маск сообщил потенциальным инвесторам, что планирует уволить почти 75% из 7,5 тысячи сотрудников Twitter и урезать штат до чуть более двух тысяч человек. По данным издания, даже если Маск не станет владельцем компании, Twitter все равно придется сократить сотрудников для сокращения расходов.

Что еще известно:

В апреле Илон Маск объявил о покупке Twitter за 44 млрд долларов. В июле он отказался от сделки. По словам адвокатов, поводом для отказа от покупки стало нежелание соцсети предоставить информацию о фейковых аккаунтах и спам-ботах.

В итоге Twitter подала в суд на бизнесмена. В начале октября стало известно, что Маск предложил компании заключить соглашение о покупке на начальных условиях, если суд приостановит разбирательство.

Кроме того, предприниматель попал под следствие федеральных властей США из-за этой сделки. По данным Reuters, Маск отказался предоставлять Twitter документы, которые касаются ключевых вопросов относительно судебного процесса.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!