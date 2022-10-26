Генсек НАТО: заявления Москвы о "грязной" бомбе - ложь

Россия не должна использовать выдуманные предлоги для эскалации войны в Украине, заявил Йенс Столтенберг. Он назвал чистой ложью утверждения Москвы, что Украина разрабатывает "грязную бомбу".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег президента России Владимира Путина от использования ложных предлогов для дальнейшей эскалации войны против Украины. "Россия не должна использовать выдуманные предлоги для дальнейшей эскалации. Утверждения, что Украина планирует применить на своей территории "грязную бомбу" с радиоактивным материалом, чистая ложь", - сказал Столтенберг в ходе посещения американского авианосца USS George H.W.Bush в Средиземном море во вторник, 25 октября.

"Россия нередко обвиняет других в том, что сама задумала сделать", - отметил генсек НАТО, добавив, что мировое сообщество внимательно следит за происходящим. Ранее Москва заявила, что Украина планирует применить радиоактивную "грязную бомбу" в попытке дискредитировать Россию.

Авианосец USS George H.W.Bush в настоящее время руководит учениями Североатлантического альянса Neptune Strike 2022, в которых задействованы более 80 самолетов, 14 кораблей и около 6000 военнослужащих из стран НАТО и партнеров альянса. На учениях проверяется способность НАТО к сдерживанию и обороне в евроатлантическом регионе.

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