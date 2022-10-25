Как КГБ РБ теперь будет следить в Интернете: увидят не только комментарии в соцсетях, но и запись к врачу или парикмахеру

КГБ и ОАЦ получили прямой онлайн-доступ к базам данных сайтов в Беларуси. Что изменится и как это будет работать, рассказали юристы из Legal Hub, "Белорусской обсерватории интернета" и цифровые наблюдатели За BYnet.

На какие интернет-ресурсы распространяются новые правила?

На любые, которые ОАЦ или КГБ посчитают нужным включить в специальный перечень. И нигде не написано, что это могут быть только белорусские ресурсы. Вряд ли с завтрашнего дня все интернет-ресурсы разом подключатся к системе слежки. Это процесс сложный — придется переделывать систему под требования КГБ и ОАЦ, и дорогой — все расходы лягут на владельцев интернет-ресурсов.

Эксперты предполагают, что в первую очередь ОАЦ и КГБ заинтересует получение доступа к крупным ресурсам, включая поисковые системы, сервисы, обслуживающие экосистемы Apple iOS и Google Android, социальные медиа, мессенджеры, сервисы мобильности, платежные системы.

Как силовики будут получать доступ к данным

Поставщики услуг электросвязи и владельцы интернет-ресурсов, которые попадут в специальный перечень, будут обязаны для взаимодействия с КГБ и ОАЦ использовать информационную систему электронного взаимодействия, которую разрабатывает РУП «Центр цифрового развития». Владельцем и оператором информационной системы является РУП по надзору за электросвязью «БелГИЭ».

Для пользователей или сторонних наблюдателей невозможно будет определить, подключен ли интернет-сервис к системе по слежке. Те интернет-ресурсы, которые откажутся предоставлять доступ силовикам, могут быть заблокированы в Беларуси.

Кто будет контролировать действия силовиков

Здесь у нас хороших новостей нет. Оперативно-розыскные мероприятия в Беларуси и так были полем для злоупотреблений, поскольку контроль за ними находится в руках самих силовиков. В данном случае это вообще две спецслужбы, прямо подчиненные Лукашенко. За законностью оперативно-розыскных мероприятий должна следить прокуратура, но в последнее время они очень заняты расследованием бесчинств протестно настроенных граждан и геноцида белорусского народа.

Документ никак не описывает ограничения, которые должны накладываться на создаваемую систему доступа к базам данных. Важно, чтобы запрашивалась только информация по пользователям, идентифицированным в рамках определенных оперативно-разыскных мероприятий, но кто возьмется гарантировать, что именно так и будет. Например, в России расширение полномочий силовиков по слежке за гражданами привели к формированию целого рынка по «пробиву» и торговле персональными и корпоративными данными, полученными в ходе оперативно-розыскной деятельности. В Беларуси пока об этом мало информации.

Что все это значит?

Это значит, что если раньше слежка через интернет-ресурсы и базы данных звучала как потенциальная угроза, то сейчас понятно, как они собираются это делать на практике.

Эксперты уверены, что международные партнеры, инвесторы и заказчики, которые еще остались у белорусского IT-бизнеса, будут очень расстроены таким поворотом дел. Не все могут позволить себе сотрудничать с компанией, у которой прямой канал слива одному из самых репрессивных режимов в Европе.

Читать полностью: https://news.zerkalo.io/economics/24701.html?c

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