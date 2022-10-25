Извинения Красовского: "Я дурак, смешал добро со злом и облажался"

Журналист государственного телеканала RT Антон Красовский, сотрудничество с которым было приостановлено из-за его призывов в эфире убивать украинских детей, записал видеобращение, назвав его последним словом.

В четырёхминутном ролике, опубликованном в телеграм-канале, Красовский несколько раз называет себя "дураком" и говорит в своё оправдание, что сидит в эфире десятки раз в месяц и его раз от раза куда-то "заносит".

"Я дурак, я не просто перешел границы, я ненамеренно их стер… Я думаю о каждом ребенке, каждой матери, каждой семье". Красовский просит его понять и извиняется перед своими друзьями и коллективом RT. "Я дурак, смешал добро со злом и облажался, скурвился", - продолжает журналист.

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Ранее Красовский уже писал в телеграме, что ему "неловко", и просил прощения у главного редактора RT Маргариты Симоньян и тех, кто "обалдел" от его высказываний.

Накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ведомству проверить слова Красовского. Депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Савельев потребовал наказать журналиста "по максимальной строгости закона". Он назвал ведущего RT "предателем Родины и народа".

20 октября в эфире авторской программы Красовского на RT "Антонимы" ведущий, беседуя с писателем Сергеем Лукьяненко, который также поддерживает войну в Украине, заявил, что русскоязычных украинских детей, которые считают, что территория Украины оккупирована Россией, нужно "топить" в реке или "сжигать" заживо. Также он призвал расстреливать украинцев. Это не первые подобные высказывания Красовского.

Вскоре после российского вторжения в Украину Евросоюз и Великобритании ввели санкции в отношении Антона Красовского. В Украине против него летом возбуждено уголовное дело о призывах к геноциду.

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