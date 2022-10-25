Представитель оккупационной администрации региона Владимир Рогов назвал случившееся терактом. По его словам, возле здания телекомпании сработало самодельное взрывное устройство.
По предварительным данным, которые приводит издание "Известия", в результате пострадали пять человек. Среди них сотрудники "Замедиа", сообщили в Общественной палате РФ.
Взрыв подтвердила украинская сторона. "Пропагандисты Кремля неудачно покурили возле отделения рашистской ФСБ, которая размещается в здании мелитопольского гауляйтера Балицкого. По предварительным данным, возле помещения, из которого ведется ретрансляция российских СМИ, взорвался автомобиль", — написал в Telegram глава города Иван Федоров.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!