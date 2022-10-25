Россия вынесет вопрос о "грязной бомбе" на рассмотрение Совета Безопасности ООН

Несмотря на отповеди западных стран, Россия продолжает обвинять Украину в подготовке к применению "грязной бомбы". Москва заявила, что вынесет этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН во вторник.

По словам дипломатов, представители России сообщили коллегам по совету, что они вынесут этот вопрос на закрытом заседании органа, в который входят 15 стран.

Посол России в ООН Василий Небензя направил письмо генеральному секретарю ООН и Совету Безопасности, с которым ознакомился "Голос Америки".

В письме говорится, что Россия "будет рассматривать использование киевским режимом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма".

Киев решительно отверг обвинения Москвы в том, что Украина планирует взорвать "грязную бомбу" на собственной территории, и в свою очередь обвинил Россию в том, что она пытается использовать угрозу взрыва бомбы с ядерным материалом в качестве предлога для эскалации в Украине.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс предупредил о "глубоком характере последствий", которые ощутит Россия, если она применит "грязную бомбу" или другое ядерное оружие.

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