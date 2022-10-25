США: Россия столкнется с последствиями, если использует "грязную бомбу"

США и другие западные страны охарактеризовали утверждения Москвы о том, что Украина якобы готовится применить "грязную ядерную бомбу", как предлог для эскалации

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в понедельник, что Россия столкнется с последствиями, независимо от того, использует ли она так называемую "грязную бомбу" или конвенциональное ядерное оружие.

Напомним, что США и другие западные страны отвергли утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную ядерную бомбу" на своей собственной территории, назвав это предлогом для эскалации.

"Мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации. Мы также отвергаем любой предлог для эскалации со стороны России", – подчеркивается в заявлении министров иностранных дел Франции, Великобритании и США, распространенном после бесед с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Вышеуказанное заявление было обнародованно Госдепартаментом вечером в воскресенье.

Отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон относиться к использованию "грязной бомбы" так же, как и к применению любой другой ядерной бомбы, Прайс подчеркнул, что последствия для России будут иметь место в любом случае.

"Независимо от того, использует она "грязную бомбу" или ядерную бомбу, мы ясно дали это понять", – сказал Прайс журналистам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении, что заявления России о том, что Украина готовится использовать "грязную ядерную бомбу", – признак того, что Москва сама планирует подобное нападение, чтобы затем обвинить в нем Украину.

"Если Россия звонит и говорит, что Украина якобы что-то готовит, это означает одно: Россия все это уже подготовила, – сказал Зеленский. – Поэтому, когда сегодня министр обороны России устраивает телефонную карусель и звонит министрам иностранных дел с рассказами о так называемой "грязной" ядерной бомбе, все все прекрасно понимают. Понимают, кто является источником всего грязного, что можно представить в этой войне".

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